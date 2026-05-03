Gasperini: “Friedkin molto deluso da Ranieri. Serve chiarezza sul futuro”

Le sue parole: "In questi giorni parlerò con la società. Anche i tifosi hanno bisogno di capire quello che si cercherà di fare”

Redazione 3 maggio 2026 (modifica il 3 maggio 2026 | 14:34)

Domani alle 20:45 la Roma affronta la Fiorentina per la 35esima giornata di Serie A. I giallorossi cercano i tre punti per sorpassare il Como al quinto posto e continuare a sperare nella Champions. Alla vigilia della sfida Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole.

Contro la Fiorentina ci sono due giocatori che tornano come Koné e Dybala. Come stanno? Poi sulla presenza di Corbin Friedkin a Trigoria. Quanto può essere utile per pianificare il futuro? "Koné è recuperato e Dybala aveva già recuperato scorsa settimana. Questa settimana è andato meglio. Sono entrambi disponibili per domani. La presenza di Corbin Friedkin è un segnale che la proprietà incomincia a muoversi non solo per quello che è il finale di campionato ma anche per il futuro".

Per lei è stata una stagione di transizione oppure delle fondamenta già ci sono? “Ora ci sono due binari. Il primo è quello di questa stagione, che è viva. Domani giochiamo una partita molto importante come la Fiorentina che viene da una striscia di risultati positivi. E’ una squadra di sicuro valore che però ha avuto una stagione di difficoltà. Noi abbiamo l’assoluta concentrazione su questa gara perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Dobbiamo anche vedere i risultati delle altre ma la classifica la conosciamo tutti. Dobbiamo mantenere tutta l'attenzione su questa stagione. Il comportamento della squadra è stato eccezionale. In questo senso cerchiamo di andare avanti in queste 4 partite, ci sarà anche il derby. Giustamente poi si comincerà a parlare di futuro ma non credo sia questo il momento. Non lo dico per sviare. Si parlerà dopo e cercherò di essere il più chiaro possibile. Anche i tifosi hanno bisogno di capire quello che si cercherà di fare”.

Crede che la Roma sia in ritardo per la programmazione o è normale aspettare la fine della stagione? “C’è stato un po’ di sviluppo in queste settimane e bisogna dar atto a questa società che forse ha patito una grossa delusione che non si aspettava. Hanno dovuto prendere un’altra strada rispetto a quella che immaginavano ma non credo che altre squadre abbiano fatto qualcosa in questo momento. La proprietà dovrà avere tutto il tempo e la chiarezza per affrontare le cose ma quando lo fa ha le capacità per farlo nel miglior modo possibile”.

Se ci fosse la possibilità di limare il poco feeling con Massara sarebbe disposto a continuare con lui? “Io torno alla partita con la Fiorentina Ho detto che ci sono due binari. Il resto se ne parlerà al momento e nei modi giusti. Sarà soprattutto la società a parlarne. Un binario è scoperto, l’altro ci vuole un po’ di tempo. Non è ancora il caso di entrare nei dettagli ma poi servirà chiarezza per dire cosa si vuole fare”.

Sullo Scudetto della Roma Femminile. “Bello, fantastico. Miriamo a loro anche se lo Scudetto è lontano. Dobbiamo cercare di diventare bravi e competitivi come loro”.

Ha detto che non è mai mancato il sostegno della proprietà. In questi giorni ha avuto già dei dialoghi o sta aspettando un incontro in questi giorni? “Dovrebbe essere così e me lo auguro. Io continuo a portare l’attenzione sulle partite poi quando sarà il momento parleremo di futuro. Siamo vicini. Sarà un incontro il più chiaro possibile”.

Ha detto che le manca la Champions League. Quanto è lontana come valori questa competizione al momento? Le è piaciuta PSG-Bayern Monaco? “Mi sono divertito molto. Poi uno può vedere gli errori ma ci sono stati gesti tecnici fantastici. Dipende cosa si vuole guardare. E’ stata una partita piacevole per chiunque l’abbia vista. Quest’anno le italiane nelle coppe sono lontane ma deve essere un segnale per reagire, non per abbattersi. Forse non stiamo facendo le cose nel modo giusto e basta vedere anche la Nazionale. Abbiamo difficoltà contro tutti e forse significa che dobbiamo fare le cose diversamente. Una delle cose diverse è come si costruiscono le squadre. Quello può essere un segnale. La partita tra PSG e Bayern è il top del calcio mondiale ma poi ci sono altre gerarchie che si possono rincorrere”.

Come ha visto i giocatori in scadenza in questi giorni? Ci punta per il prossimo anno? “Quest’anno è un po’ particolare perché ne abbiamo tanti in scadenza e tanti in prestito. Non è facile in queste condizioni arrivare a fine campionato con una partecipazione così forte. Era una situazione molto rischiosa e di questo devo dare atto ai giocatori per la professionalità e l’attaccamento straordinari. La risposta di Bologna è da sottolineare. I ragazzi con le prestazioni hanno dimostrato di essere dalla parte della Roma e questo va riconosciuto. Questo è un valore. Non esistono solo i valori tecnici, ma anche quelli morali. Per me questi valori sono alla base della costruzione di una squadra poi se riesci ad alzare il livello hai fatto bingo”.

Perché questa squadra non riesce a cambiare le partite in corsa? “E’ vero, nei finali di partita non siamo riusciti ad ottenere dei punti che molte squadre, anche nostre competitor, hanno preso. E’ una cosa di cui tenere conto per migliorare”.

Wesley ormai lo considera un esterno di sinistra o la prossima stagione vuole riportarlo a destra? “Sa giocare su entrambe le fasce ma è un destro. Questo avvalora la mia tesi che se hai un giocatore forte lo devi mettere in campo, poi il ruolo lo trovi. Wesley è un giocatore di valore e questa è la cosa più importante”.

Ha sottolineato anche oggi il comportamento della squadra. Dal punto di vista tecnico invece è soddisfatto? Chi ha più margine? “Tutti lo hanno, non solo i più giovani. In generale tutti possono acquisire qualcosa, lo si fa a qualunque età. Hanno giocato tutti, nessuno è stato trascurato. Tutti hanno dato il loro contributo. Il comportamento negli allenamenti e durante le partite è stato ottimo. Non c’è stato nessun problema con nessuno. Non posso che ringraziarli e credo che se siamo ancora qui a giocarcela è merito di questi ragazzi”.