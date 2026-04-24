Gasperini torna a parlare di Sancho: “La società non ha voluto farlo, giustamente”

"Non si poteva fare perché giustamente la proprietà non voleva. Giustamente. Punto", con quest'affermazione secca Gian Piero Gasperini ha risposto alla domanda in merito al mancato arrivo di Jadon Sancho nella Capitale la scorsa estate nel corso della conferenza stampa odierna. L'attaccante inglese era tornato di moda in casa giallorossa nel pre-partita di Roma-Pisa, quando Claudio Ranieri nelle dichiarazioni che hanno reso pubbliche le tensioni e le opinioni discordanti dentro Trigoria aveva tirato una 'stoccata' allo stesso Gasp. "Troppo facile dire Malen e Wesley, avevamo scelto anche Ferguson e si è perso del tempo dietro Sancho che poi non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi", aveva commentato l'ormai ex Senior Advisor della Roma. E oggi, nel giorno dell'addio con Sir Claudio, Gasp ha voluto mettere un punto anche a questa situazione.