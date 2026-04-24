Gasperini: “Escludo Dybala titolare a Bologna. Parlare di futuro oggi è difficile”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato anche della situazione infortunati con particolare attenzione alle condizioni di Paulo Dybala. La Joya in questa settimana si è allenata con i compagni dopo essere rimasta ai box da fine gennaio prima dell'operazione a inizio marzo. Nelle ultime ora si era paventata una sua titolarità al Dall'Ara, ma Gasp è stato chiaro: "Dall'inizio mi sembra difficile, Paulo ha ricominciato questa settimana dopo quasi 90 giorni. Dall'inizio lo escludo. Per uno che rientra dopo così tanti mesi non è facile. Mi auguro a gara in corso. Ormai è una questione più di abitudine e fiducia da parte sua nel giocare, è fermo da tanto". Un commento anche sul futuro, alla luce delle responsabilità affidate all'allenatore di Grugliasco dopo l'addio con Ranieri e con la posizione di Massara sempre più in bilico. "Se le prossime cinque partire orienteranno il futuro di Dybala? Intanto orienteranno molto il finale di campionato della Roma, averlo a disposizione ci dà maggiore valore. Con Malen hanno giocato insieme solamente due partite, saremmo più soddisfatti e curiosi di vederli giocare insieme. Parlare di futuro oggi è difficile, ci sono 5 partite e non sono poche, sono 15 punti tutti da giocare. Cerco di tenere altissima la concentrazione sulla partita di domani e sulle prossime partite", le parole di Gasp.