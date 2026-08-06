In serata le parole del tecnico direttamente dal ritiro in Galles
Cardiff, colloquio in campo tra Gasperini e il Ceo Galantic a fine allenamento
Oggi alle ore 23 tornerà a parlare Gian Piero Gasperini. Il tecnico alle ore 23 (22 locali) sarà ospite della trasmissione Sky Sport Calciomercato. Quello di oggi è l'ultimo giorno per la Roma in Galles, domani la partenza per Brighton dove sabato ci sarà l'ultimo test amichevole nel Regno Unito. L'allenatore è pronto ad accogliere anche Molina mentre aspetta ancora l'ala sinistra. Anche Bryan Cristante parlerà ai microfoni di Sky Sport, l'intervista uscirà domani pomeriggio.
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