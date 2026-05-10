Gasperini risponde a Cuesta: “Ha ragione, tutta Italia ha visto. Immagini evidenti”

È stato un finale al cardiopalma tra Parma e Roma con il recupero che ha sorriso ai giallorossi. Non sono mancate, però, le polemiche: Cuesta non le ha mandate a dire chiedendo rispetto per la sua squadra: "Penso che sia ovvio quello che è successo, lo ha visto tutto lo stadio e tutta Italia. Non parlo solo degli eventi nella nostra area di rigore". Non ha tardato ad arrivare la risposta di Gasperini che, in conferenza stampa, ha replicato al tecnico spagnolo: "Ci sono le immagini, le vedrà tutta Italia, ha ragione Cuesta, mi sembrano tutte molto evidenti. Capisco la delusione di aver perso nel recupero. Loro hanno giocato con uno spirito straordinario ed è bello per il campionato. Aver vinto per noi è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo giocato un primo tempo molto buono. Abbiamo avuto tante occasioni, Suzuki è stato straordinario. I numeri parlano da soli, gli episodi idem. Sarebbe stata una beffa perdere questa partita". Gli episodi sembrano comunque dar ragione a Gasperini con Britschgi che cintura Rensch in occasione del penalty fischiato, mentre non è punibile un eventuale tocco di mano di Mancini prima del 2-2 siglato dal terzino olandese.