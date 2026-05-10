Dybala, Malen e Gollini sui social: “Domenica movimentata con i miei amici”

"Domenica movimentata con i miei amici" è il giusto riassunto che fa Paulo Dybala della gara incredibile di questo pomeriggio al Tardini di Parma. Dall'inferno al paradiso nel giro di pochi minuti, in pieno recupero, per continuare a sognare il ritorno in Champions League. La Joya ha voluto celebrare il successo sui social con due scatti a dir poco iconici. Prima il post in compagna di Donyell Malen e la didascalia: "3 punti da impazzire". Poi anche la storia dove ai due attaccanti si aggiunge Gollini con in mano il premio di "Player of the match", chiaramente di proprietà di Malen. Foto di una festa che sarà poi continuata negli spogliatoi.