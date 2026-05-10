Devyne Rensch ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match contro il Parma. Queste le sue parole:
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forzaroma news as roma Rensch: “Vittoria pazza. Il rigore? Ero sicuro, mi ha trattenuto”
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Rensch: “Vittoria pazza. Il rigore? Ero sicuro, mi ha trattenuto”
Le sue parole: "Non ci credevo quando l'arbitro ha fischiato per il Parma. È stata una partita e una vittoria pazza"
Le sensazioni sul rigore? Eravate sicuri che fosse fallo... "Ero sicuro che sarei arrivato sul secondo palo e di dover fare un contro movimento per smarcarmi. Non ho potuto tirare perché il difensore mi ha trattenuto. Non ci credevo quando l'arbitro ha fischiato per il Parma. È stata una partita e una vittoria pazza".
Ora c'è il derby e siete a -1 dalla Juventus. "Il derby è il derby. Non conta la classifica, dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo recuperare, allenarci bene ed essere pronti per la partita".
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