Sabato è in programma il big match contro i nerazzurri

Redazione
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Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

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"Mister l'Inter sta perdendo", con questo messaggio di un cronista inizia la conferenza stampa di Gasperini dopo la bella vittoria contro il Torino. Il tecnico, però, preferisce rispondere con una battuta: "Ma che ore sono?". Poi si alza per andare via e l'Udinese raddoppia: "2-2, non 0-2", risponde Gasp che non vuole sentire parlare di scudetto, almeno per ora. Sabato all'Olimpico arriveranno proprio i nerazzurri, alle ore 18 il big match di campionato contro la squadra di Chivu e la Roma arriverà alla partita a punteggio pieno. Quattro vittorie su quattro contro Fiorentina, Lecce, Atalanta e Torino. Tra cinque giorni il primo scontro diretto della stagione.

Gasperini Lecce

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