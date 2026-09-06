Venti minuti. Forse qualcosina in più. È il tempo che è bastato a Balerdi per entrare nelle grazie dei tifosi. L’argentino ha fatto il suo esordio con la maglia della Roma nel momento più difficile del match, quando i giallorossi erano sotto 0-1 contro l’Atalanta. Leonardo non ha tremato. Anzi. Si è subito calato nella partita e ha giganteggiato in mezzo alla difesa. Krstovic non ne ha presa più una e Balerdi ha permesso alla squadra di mantenere il baricentro alto, dando sicurezza a un reparto che in quel momento aveva bisogno di tutto tranne che di paura. Un esordio da favola per un giocatore arrivato a Roma per essere molto più di una semplice comparsa. Balerdi vuole essere protagonista. E i primi venti minuti hanno già fatto capire che le intenzioni sono serie. Sui social, poi, l’argentino ha raccontato tutta la gioia della sua prima volta: “Non c’è modo migliore di cominciare questa storia se non in questo stadio incredibile. Vincendo, insieme a voi”, ha scritto in un post su Instagram. Ndicka resta il titolare, ma se Balerdi dovesse dare continuità a una prestazione del genere, qualcosa potrebbe cambiare.