Gandini: “I Friedkin hanno una grande passione. La Roma ha bisogno di una guida presente”

Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma dal 2016 al 2018, e attuale ad della Lega Basket Serie A, ha parlato a “TMW Radio” del lavoro fatto da Dan e Ryan Friedkin nel corso dei loro primi mesi in giallorosso. Queste le sue dichiarazioni:

Che basi vede a Roma con Friedkin?

Vedo e sento una grandissima passione, attenzione e presenza da parte della proprietà. Questa è la cosa più importante per la Roma e per Roma, che ha bisogno di una guida ben precisa, presente fisicamente e riconoscibile. Sicuramente per loro questo è stato un buon biglietto da visita, ora stanno facendo i loro passi e posso soltanto augurarmi, e farlo a loro, che sia la strada giusta.