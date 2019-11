Friedkin ci prova con Totti? Il retroscena sul pranzo nel centro di Roma

Pubblicamente ha dato il proprio “via libera” a Dan Friedkin nonostante il rifiuto ad un possibile ritorno nella Roma, in privato chissà. Francesco Totti ieri a Radio Radio ha detto: “Anche con il cambio di proprietà non tornerei in giallorosso, ho preso una nuova strada che voglio portare a termine”. Eppure il caso vuole che venerdì, in compagnia della moglie Ilary, sia stato avvisato all’Hotel De Russie, lo stesso dove ha soggiornato il magnate americano dal 13 novembre. Un evento fortuito o pianificato, sta di fatto che i due erano più vicini che mai. Anzi, c’è chi assicura – riporta “Il Tempo” – che i due abbiano anche pranzato insieme.

Un modo forse per conoscersi e per tentare un primo approccio dopo l’addio al veleno di questa estate. Francesco ora ha cominciato un nuovo percorso che lo porterà a gestire un’agenzia di procuratori con il compito di scovare talenti in giro per il mondo. Nelle scorse settimane è stato a Londra dove aprirà la sede e darà il via alla nuova attività. Friedkin invece ha studiato da vicino il mondo nel quale è intenzionato a investire: oltre al possibile incontro con Totti, ha cenato in centro e visitato anche la sede dell’Eur e il Fulvio Bernardini di Trigoria, del quale è rimasto entusiasta.