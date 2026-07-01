Bruno, Nettuno e centomila. Bruno è Conti, ovviamente, quello che viene da Nettuno e che ieri ha lasciato Trigoria per l'ultima volta dopo centomila, si fa per dire, ruoli ricoperti e giorni passati all'interno della Roma. Una storia lunga 54 anni che, almeno formalmente, si è conclusa dopo il mancato rinnovo di contratto. Anche se separare Conti e la Roma rimane un esercizio impossibile, perché Bruno per la Roma è stato tutto. Da giovane promessa arrivata dal mare e strappata al baseball a scopritore di innumerevoli talenti, passando per la maglia col numero 7 sulla schiena e lo scudetto sul petto, fino alla giacca indossata dietro la scrivania o, quando il club ne ha avuto bisogno, in panchina. ultimi suoi passi dentro al Bernardini, a 71 anni compiuti lo scorso marzo, Bruno Conti li ha mossi al fianco di un altro pezzo di storia come Alberto De Rossi. Anche lui, da ieri, non fa più parte della società. Anche se, da Trigoria, come riportato dal Corriere della Sera, raccontano come dei dialoghi per proseguire insieme ci siano e c'è chi ancora spera in un finale diverso. Se lo augura lo stesso Gian Piero Gasperini, che ha avuto modo di conoscere e apprezzare Bruno Conti, fino a chiederne la presenza nell'anno che porterà la Roma a festeggiare i 100 anni dalla fondazione. Per il settore giovanile Massimo Margiotta rimane il nome favorito, ma al momento ha ancora un anno di contratto con l'Hellas Verona. Per quanto riguarda la proposta fatta dai Friedkin, Conti ha ringraziato e rifiutato. È ancora presto per dire se alla fine troveranno un accordo, facendo indossare a Marazico l'ennesimo vestito dentro alla Roma. Quello da testimonial.