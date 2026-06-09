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Possibile estensione del settlment agreement

Il 30 giugno si avvicina, la dead line è fissata e la Roma aspetta offerte concrete per alcuni elementi della rosa. La cifra da registrare per le plusvalenze è di circa 50 milioni di euro e a Trigoria prende piede l'ipotesi di estendere il settlment agreement. La possibilità c'è e i Friedkin la stanno valutando soprattutto dopo l'ingresso dei giallorossi in Champions League. C'è attesa per l'annuncio di D'Amico, ogni giorno è quello buono, poi verrà presa una decisione con il nuovo direttore sportivo. Sulla lista dei sacrificabili ci sono Ndicka e Koné, ma anche Soulé. Incedibile, invece, Svilar per il quale la Roma ha già detto 'no' ad un'offerta da 50 milioni del Chelsea. Il patto con la Uefa - in caso di estensione - scadrebbe il 30 giugno 2027, diversi i pro ma anche molti contro.

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