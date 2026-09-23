Davide Frattesi ha spento i sogni scudetto della Lazio da Coverciano, nel corso della conferenza stampa a due giorni dall'esordio della "nuova" Italia di Mancini contro il Belgio in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Nel corso della conferenza il centrocampista biancoceleste, protagonista di un ottimo inizio di stagione, ha parlato anche della corsa scudetto. Il campionato, infatti, vede attualmente in vetta Roma, Inter e Lazio a 13 punti. Di seguito le sue parole: "Lo scudetto è un discorso tra i ragazzi dell'Inter e quelli della Roma. Non mi aspettavo questo inizio di campionato anche perché non c'era il massimo dell'entusiasmo dopo il ko contro il Mantova in Coppa Italia. Sembrava che mancassero i presupposti migliori per disputare una buona stagione. Invece si è creato un bel gruppo e questo fa la differenza perché ti aiuta a smaltire prima le delusioni. E' un aspetto fondamentale".