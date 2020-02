Fonseca, weekend di relax a Siena con la famiglia. Oggi si riparte a Trigoria – FOTO

Ricaricare le batterie e riordinare le idee in vista dello scontro diretto con l’Atalanta. L’hanno fatto i calciatori ma l’ha fatto anche Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha approfittato del giorno e mezzo di riposo concesso alla squadra per passare qualche ora nella vicina Siena insieme alla sua famiglia. Ha visitato la città toscana e si è anche fermato per un selfie con qualche tifoso che l’ha riconosciuto per le strade del centro. Una tappa breve, però, visto che già oggi si riparte: a Trigoria alle 11 la ripresa degli allenamenti, con l’obiettivo di preparare al meglio la delicatissima sfida contro l’Atalanta. I tifosi avevano chiesto via social e radio un ritiro dopo gli ultimi risultati, ma la società ha scelto la via più soft per non appesantire ulteriormente l’atmosfera. Se funzionerà o meno si vedrà sabato sera.