Fonseca sulla graticola: crolla la quota del suo esonero

Più nell’inferno che nel limbo. Dopo il disastro di Coppa Italia con lo Spezia – tra prestazione in campo e caos sostituzioni – la posizione di Fonseca alla Roma è sempre più in bilico. A confermarlo sono anche le agenzie di scommesse: come riporta agipronews la quota relativa all’esonero dell’allenatore è crollata negli ultimi giorni passando da 5,00 a 2,75. Una discesa verticale propiziata dalla sconfitta nel derby e da quella in coppa. In pole position per rilevare la panchina di Fonseca ci sarebbe Maruzio Sarri, con l’arrivo nella Capitale quotato a 2,50. Un passaggio di consegne sempre più probabile.