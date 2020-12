Fonseca convinto da Ibanez e Villar: la Roma vuole blindarli

Sono i due “giovani vecchi” del club. A 22 anni, grazie alla loro maturità, Gonzalo Villar e Roger Ibanez si sono presi la Roma. Per questo, visto l’ottimo rendimento avuto fin qui e viste le tante richieste per loro, la società li blinderà presto. Lo farà Pinto, scrive Chiara Zucchelli su “Gazzetta.it“: il club riconoscerà loro un aumento di stipendio (intorno ai due milioni e mezzo Ibanez, uno e mezzo più facili bonus Villar) e un contratto fino al 2025, più lungo quindi di un anno.

Ibanez, in particolare, è a tutti gli effetti un titolare della Roma. Le condizioni per il riscatto dall’Atalanta sono scattate da mesi e quindi a Trigoria hanno già iniziato ad arrivare richieste soprattutto dalla Premier. Leicester, Arsenal e, adesso, anche l’Everton. Per i Friedkin però non si tocca, anche se a giugno potrebbe arrivare davvero un’offerta da capogiro, superiore ai 30 milioni. In caso di cessione entro il 2024, all’Atalanta andrebbe il 10% del prezzo di vendita.