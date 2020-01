Florenzi: “Non siamo qui per fare la passerella. Mai vinto allo Stadium? C’è sempre una prima volta…”

La Roma cerca l’impresa. All’Allianz Stadium di Torino i giallorossi sfidano la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato il capitano Alessandro Florenzi. Ecco le sue parole.

FLORENZI A ROMA TV

Bisogna ripartire dall’atteggiamento del secondo tempo con la Juve?

Sappiamo che loro sono una corazzata. Non siamo qui per fare la passerella, vogliamo vincere. Dovremo evitare quei dieci minuti iniziali fatti in campionato.

Avreste meritato di più in campionato?

Sì, avremmo meritato di più ma è il passato. Ora dobbiamo affrontare questa partita nel migliore dei modi.

Quanto sarà importante essere aggressivi?

Si non dobbiamo rimanere passivi. Dobbiamo cercare di attaccare e fare il nostro pressing e attaccare la Juve.

E poi c’è sempre una prima volta allo Stadium…

C’è sempre una prima volta e speriamo sia oggi.