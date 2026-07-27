Dopo il successo di Wembley nel 2021, Alessandro Florenzi ha provato a concedersi il bis europeo, questa volta con la Nazionale di calcio a 7. A Parco Schuster, l'ex calciatore di Roma, Milan e Paris Saint-Germain ha deliziato il pubblico romano. A margine dell'evento ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero

Quanto avrebbe fatto comodo a Gasperini un esterno come Florenzi, e viceversa?

«Viceversa sicuramente (ride, ndr). Mi sarebbe tanto piaciuto essere allenato da lui, per quello che fa esprimere ai suoi esterni, per come interpreta il calcio. Sono fortunato, da tifoso romanista, ad avere un allenatore come GasperiniÂ»

Dove pensa possa arrivare la Roma dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League?

«Non lo so, lo dirÃ il campo. L'obiettivo dell'anno scorso era molto chiaro e penso sarÃ lo stesso anche quest'anno: cercare di rientrare nelle prime quattro e fare un campionato dignitosoÂ».