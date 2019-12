Fiorentina-Roma, UFFICIALE: tornano Smalling e Mancini, Florenzi dal 1′ – LIVE

FIRENZE – La Roma chiude il 2019 a Firenze e gli obiettivi sono due: cancellare la brutta figura dello scorso gennaio in Coppa Italia e restare, con una vittoria, al quarto posto durante la sosta natalizia. Trasferta ostica per i giallorossi che però ritrovano Smalling dopo il trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro che lo aveva tenuto fuori nelle ultime uscite tra campionato ed Europa League. In porta c’è Pau Lopez, in difesa accanto all’inglese torna Gianluca Mancini (fuori per squalifica contro la Spal) mentre sugli esterni Florenzi trova una maglia da titolare per la terza partita consecutiva. A sinistra confermato il solito Kolarov. In mediana spazio al solito duo Veretout-Diawara mentre sulla trequarti agiranno Zaniolo, Pellegrini e Perotti. Davanti l’intoccabile Edin Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cacares; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

A disp.: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Ceccherini, Ranieri, Zurkowski, Cristoforo, Benassi, Sottil, Ghezzal, Pedro.

All.: Vincenzo Montella.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disp: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Cetin, Fazio, Spinazzola, Under, Antonucci, Mkhitaryan, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Orsato

Assistenti: Tegoni–Del Giovane

IV uomo: Manganiello

Var: Aureliano

Avar: Schenone

LIVE PREPARTITA

Ore 19.30 – Ecco la formazione ufficiale della Roma: Mancini-Smalling al centro della difesa, Florenzi terzino titolare a destra.