Fiorentina, previsto un incontro con Petrachi

Col dubbio legato a Daniele Pradè, la Fiorentina potrebbe affidare la carica di direttore sportivo a un altro ex romanista. Si parla infatti di un incontro tra la società viola e Gianluca Petrachi, che – riporta “TuttoMercatoWeb” – dovrebbe tenersi a Milano nei prossimi giorni. Nel meeting sarebbe presente anche il presidente Rocco Commisso, pronto ad affidare il ruolo di ds al dirigente salentino nel caso in cui il rapporto con Pradé finisse il prossimo 30 giugno, giorno nel quale scadrà il suo contratto. Petrachi ha lavorato alla Roma fino alla sospensione della scorsa estate: le due parti sono attualmente in causa dopo il licenziamento comunicato dalla società giallorossa.