Fienga: “Sono tranquillo sul futuro della società. Il progetto va avanti”

L’amministratore delegato della Roma Guido Fienga ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della premiazione dei Cavalieri della Roma organizzato dall’Unione Tifosi Romanisti. Queste le sue parole a Sky Sport soprattutto sulla situazione societaria: “Il progetto di ristrutturazione ha condotto a un profondo ripensamento di quella che era la struttura interna, di uomini e dei ruoli che ha portato a una richiesta di sostegno della società all’azionista. L’azionista questo l’ha approvato – ed è l’aumento di capitale – e ha avviato tutto ciò che un azionista fa quando gli viene chiesto di partecipare ad un aumento di capitale così cospicuo e quindi anche il coinvolgimento di altri. La cosa importante è che il progetto sia confermato e il sostegno garantito. Ora qualsiasi discorso voi sentiate, che sono un po’ troppo ‘anticipatari’ rispetto a quello che leggo, sta andando in questa direzione. Io di questa società sono estremamente tranquillo, avendo portato un programma e avendo fatto richieste agli azionisti, questi ultimi si sono dati da fare per cercare di garantire questo tipo di sostegno. Il progetto va avanti, si consolida e, diventa più forte e speriamo riesca ad accelerare””.