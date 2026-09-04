La Roma, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso note le tempistiche e le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida di Champions League contro il Fenerbahce, in programma giovedì alle 18:45 allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul. La vendita dei tagliandi, inizialmente riservata ai possessori di un Abbonamento Serie A con formula PLUS, è partita oggi alle 17:00. Ogni tifoso potrà acquistare un solo biglietto per transazione, al costo di 45 euro. Questa prima fase resterà aperta fino alle 18:00 del 6 settembre. Successivamente, dalle 10:00 alle 18:00 del 7 settembre, prenderà il via la vendita libera. Il biglietto sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato in fase di acquisto entro le 18:00 di mercoledì 9 settembre 2026.