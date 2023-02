Europa League, sarà Roma-Real Sociedad agli ottavi. Il club piange Maurizio Costanzo

La Roma batte 2-0 il Salisburgo e vola agli ottavi di Europa League . I gol di Belotti e Dybala trascinano la squadra di Mourinho che domina la partita e brilla . I giallorossi passano in vantaggio con un gol del gallo che la insacca su assist di Spinazzola. L’ex Torino ha un feeling particolare con questa competizione: per lui ben 9 gol in 13 partite d’Europa League . Anche il secondo gol nasce da un cross in mezzo di Spinazzola che Dybala manda in rete al volo. È proprio il numero 37 giallorosso a registrare una delle migliori prestazioni della gara di ieri. Dopo il lungo stop per infortunio, il terzino è tornato finalmente a dare spettacolo con le sue incredibili accelerazioni sulla fascia. Nel secondo tempo è entrato in campo anche Wjinaldum . Il centrocampista sta recuperando minutaggio e sarà uno dei rinforzi principali di Mourinho in questa seconda parte di campionato.

Roma-Real Sociedad: si gioca il 9 marzo alle 18:45

Si va agli ottavi, dunque, con il timore di pescare l’Arsenal, una delle squadre più in forma in assoluto. Alle 12, però, la Roma può tirare un mezzo sospiro di sollievo. Gli avversari della prossima sfida europea non saranno gli inglesi, bensì la Real Sociedad. La partita d’andata si giocherà all’Olimpico il 9 marzo alle 18:45. La prima fase di vendita dei biglietti è iniziata oggi e vede coinvolti gli abbonati in Serie A. Nella seconda fase entreranno in scena i possessori del pacchetto Coppe, mentre la terza sarà dedicata alla vendita libera. Fin da subito, le code per l’acquisto dei ticket sono anche di più di un’ora. I tifosi, come sempre, hanno risposto prontamente alla chiamata “alle armi” della Roma. La squadra spagnola è un avversario temibile, ma alla portata, con molti numeri in comune con i giallorossi, primo tra tutti lo stesso posto in classifica. I due club condividono anche differenza reti e difesa quasi imbattibile. La gara di ritorno si giocherà il 16 marzo a San Sebastian, una trasferta tutt’altro che semplice per i tifosi della Roma che vorranno seguirla in Spagna. Piccola beffa per la Lazio di Sarri: per evitare la contemporaneità, i biancocelesti dovranno anticipare gli ottavi di Conference e dare la precedenza ai giallorossi, impegnati nella competizione maggiore