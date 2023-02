Roma-Real Sociedad, voli e biglietti per la trasferta a San Sebastian

Non c'è un attimo di pausa per la Roma e i suoi tifosi. Dopo la vittoria contro il Salisburgo, l'urna di Nyon ha messo di fronte ai giallorossi gli spagnoli della Real Sociedad. Una trasferta complicata per coloro che vorranno seguire la squadra visto che non esiste un volo diretto da Roma per San Sebastian. Da Fiumicino infatti si può arrivare nella città basca, facendo uno scalo di 1 ora e 15 circa a Barcellona per un viaggio totale di poco più di 4 ore e un costo che si aggirerebbe tra i 350 e i 400 euro (andata e ritorno). Un altro modo invece per raggiungere San Sebastian è il volo diretto Roma-Madrid (costo di circa 210 euro andata e ritorno) e poi spostamento in macchina. La capitale spagnola dista 4 ore e 40 minuti di macchina (456 km) da San Sebastian. L'ultimo modo, più o meno economico e fattibile, per raggiungere la splendida località turistica sul Golfo di Biscaglia, è il volo diretto Roma-Tolosa (1 ora e 45 minuti) con ritorno, sempre dalla città della Francia meridionale, che prevede però uno scalo a Bruxelles o Nizza per un totale di viaggio di circa 4 ore ed un costo che si aggira sui 350/400 euro. La distanza poi tra Tolosa e San Sebastian è di 349 km (circa 3 ore e mezza). La Real Sociedad sarà un avversario ostico per la Roma ma lo sarà altrettanto per i suoi tifosi raggiungere il bellissimo impianto dell'Estadio Municipal de Anoeta.