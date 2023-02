Real Sociedad, i temibili giovani di Alguacil: ecco chi sono gli avversari della Roma

Gli spagnoli sono terzi in Spagna e hanno vinto il girone di Europa League mettendosi alle spalle il Manchester United

Daniele Aloisi

Bene ma non benissimo. La Roma evita l’Arsenal negli ottavi di Europa League ma pesca la temibile Real Sociedad. I ragazzi di Imanol Alguacil occupano la terza posizione in classifica ne La Liga. Il tecnico spagnolo ha preso la squadra nel 2018 dopo una lunga trafila nelle giovanili ed ha scritto la storia del club. Infatti nella stagione 2019/2020 ha trionfato nella Coppa di Spagna. Un trofeo storico che mancava a San Sebastian dal 1987. La società nasce nel 1909 dopo una scissione tra del San Sebastián Sport Club, prima società sportiva storica della città. La sezione calcistica acquisì il nome di Sociedad de Foot-ball de San Sebastián (a cui fu aggiunto l'anno successivo il titolo di Real grazie all'interessamento del re. In Europa il miglior piazzamento è una semifinale in Coppa dei Campioni del 1983. Nel girone quest’anno si è classificata al primo mettendosi alle spalle il Manchester United. Nel gruppo erano presenti anche Sheriff e Omonoia. Rome e Real Sociedad non si sono mai affrontate in gare ufficiali. Diego Llorente è il grande ex: tre stagioni per lui in Spagna.

Talent scout e investimenti nel settore giovanile — La Real Sociedad cambia la sua storia nel 2008 quando il club viene acquistato dal basco Aperribay. Da quel momento parte una rivoluzione. Investimenti sul settore giovanile e un ottimo lavoro di scouting. Dopo due anni torna in Serie A e il protagonista assoluto è Griezmann, che riporterà la formazione di San Sebastian in Champions dopo un decennio. Il fuoriclasse francese viene scoperto dal club bianco blu e farà le fortune degli spagnoli. Tra gli altri talenti scovati anche Illaramendi, Bravo, Martinez e per ultimo Isak. Lo svedese è passato in estate al Newcastle ed era un obiettivo della Roma. Tutto nasce dal laboratorio dei giovani chiamato Zubieta. È il centro sportivo della Real Sociedad dove vengono fatti crescere i giovani del vivaio. Non a caso hanno la seconda rosa più giovane della Serie A spagnola (24,9) alle spalle del Valencia.

Da Oyarzabal a David Silva: la rosa della Real Sociedad — La Real Sociedad gioca con un 4-3-1-2. La stella della squadra è Oyarzabal, lo spagnolo è tornato da un lungo infortunio ed ha trovato il gol nell’ultima sfida de La Liga. Il centravanti titolare è Sorloth che ha messo a referto 9 reti. In avanti c’è anche Kubo, talento giapponese ex Villareal che può essere pericolo a gara in corso. A Centrocampo è tornato Illaramendi nel 2015 dopo la sfortunata parentesi al Real Madrid. Tra le star della squadra c’è anche David Silva. L’ex City però è fuori per un problema al polpaccio e ha avuto recentemente dei guai con la giustizia. È stato accusato di aggressione su una donna. Non ci sarà l’ex Roma Sadiq che è fuori per infortunio. Il punto di forza è la difesa, come per i giallorossi. La squadra di Alguacil gode di una solidità arretrata e vince molte partite 1-0. Differenza reti molto simile alla squadra di Mourinho: + 10 per gli spagnoli, + 11 per i capitolini.

FORMAZIONE TIPO (4-3-1-2): Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Illarramendi, Marin; Silva; Sorloth, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.