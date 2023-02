La Roma cambia il calendario della Lazio: i giallorossi hanno la precedenza

Per Roma e Lazio si sono svolti oggi i sorteggi per gli ottavi degli appuntamenti Europei. I giallorossi affronteranno la RealSociedad, mentre la squadra di Sarri incontrerà l'AZ Alkmaar. L'incredibile rimonta della squadra di Mourinho stravolge il calendario dei biancocelesti. Entrambi i club dovrebbero giocare in casa il 9 marzo e in trasferta il 16, ma per evitare la concomitanza il match d'andata dei biancocelesti verrà spostato a martedì 7. Secondo le norme UEFA, infatti, la squadra che partecipa alla competizione minore deve anticipare la data della sfida. La Roma, invece, giocherà allo Stadio Olimpico il 9 marzo come da programma. Le partite di ritorno sono fissate, di conseguenza, al 15 marzo per la Lazio e al 16 per i giallorossi, a pochissimi giorni dal derby della capitale.