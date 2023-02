È morto Maurizio Costanzo: aveva 84 anni ed era un grande tifoso della Roma

E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Lo comunica il suo ufficio stampa. Nell'estate del 2021 aveva firmato un contratto con la Roma per ricoprire il ruolo di advisor esterno della comunicazione occupandosi principalmente dello stadio. Nel febbraio 2022 è stato costretto a lasciare l'incarico perché non ha avuto possibilità di manovra per svolgere il suo lavoro. Una scelta, ha precisato Costanzo, che non era legata a Mourinho di cui è stato sempre un sostenitore. Maurizio Costanzo è stato anche un grande amico di Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel 2003 ha consigliato all'ex capitano della Roma di raccogliere in un libro tutte le barzellette sul suo conto e devolvere il ricavato all'Unicef. Un mossa mediatica che trasforma Totti da calciatore preso di mira e lamentoso in uomo dotato di grandissima ironia. È stato un suo consulente della comunicazione per molti anni e per i 20 anni del Maurizio Costanzo show tutta la squadra allenata all'epoca da Fabio Capello e campione d'Italia è stata sua ospite. Il suo sogno sarebbe stata averla nuovamente per i 40 anni del programma (caduti a novembre 2022) con José Mourinho. Nato nella capitale il 28 agosto 1938, era sposato dal 1995 con Maria De Filippi. Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici, ma ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Il suo nome è legato al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica.