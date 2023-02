Belotti, il Gallo alza la cresta in Europa: 9 gol in 13 partite nelle coppe

Canta il Gallo e la Roma vola agli ottavi di finale. Belotti ieri ha conquistato l'Olimpico e ha gonfiato la rete per la quarta volta in stagione. L'ex Toro ha un feeling particolare con l'Europa League, infatti sono ben 9 i gol in 13 partite. Da capitano dei granata ne aveva realizzati 6 in 6 gare. Andrea non ha iniziato la stagione come tutti si aspettavano. Le cause? La sua assenza nel ritiro estivo e l'infortunio subito prima della lunga pausa per il Mondiale. Adesso è un uomo in più per Mourinho e dopo Raspadori (4) è l'italiano con più gol nelle coppe europee nel 2022/2023. Ieri si è preso standing ovation dell'Olimpico e l'elogio dello Special One: “Ci sono attaccanti che se non fanno gol non fanno niente, lui anche se non fa gol lavora tanto per la squadra. E’ un lavoratore incredibile". Belotti è un'arma per la Roma e martedì a Cremona potrebbe giocare di nuovo per far tornare con calma Abraham.