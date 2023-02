Roma-Real Sociedad, le info sui biglietti: andata il 9 marzo. Ritorno il 16

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo, l'urna di Nyon non è stata benevola per la Roma. Agli ottavi di finale, gli uomini di José Mourinho affronteranno infatti la Real Sociedad. Il club, tramite un comunicato, ha già ufficializzato tutte le informazioni per acquistare i biglietti per entrambe le sfide che saranno in vendita già da oggi pomeriggio. L'andata si giocherà il 9 marzo allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno ci sarà una settimana più tardi (il 16) all'Estadio Municipal de Anoeta. Il calendario non è favorevole alla Roma in questo periodo visto che a cavallo della doppia sfida europea, affronterà in campionato la Juventus (5 marzo), il Sassuolo (12 marzo) e la Lazio nel derby (19 marzo).