Europa League, sarà Roma-Real Sociedad agli ottavi. L’andata il 9 marzo all’Olimpico

I giallorossi giocheranno la prima gara in casa e il ritorno in trasferta il 16 marzo

Europa League, dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Il via al sorteggio ci sarà oggi alle ore 12.00 e forzaroma.info vi terrà aggiornati costantemente sullo svolgersi della composizione degli accoppiamenti tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi il live testuale dell'evento sul sito. Il sorteggio sarà in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Inoltre sarà visibile anche sulla pagina YouTube di Sky Sport. A condurre la diretta Leo Di Bello, con lui in studio anche Andrea Marinozzi e Maurizio Compagnoni. Sarà possibile seguirlo anche su Dazn. In alternativa ci sarà la possibilità di seguire il sorteggio sul sito ufficiale dell'UEFA (www.uefa.com).