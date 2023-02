Rosella Sensi ricorda Costanzo: “Se ne va un personaggio storico e un grande tifoso”

Maurizio Costanzo si è spento oggi all'età di 84 anni a Roma. Sono moltissime le voci che si stanno unendo in queste ore al cordoglio della famiglia per ricordare una delle personalità che ha rivoluzionato la televisione italiane. Anche Rosella Sensi ha dedicato all'ex conduttore e tifoso della Roma un commovente post sui suoi canali social. Di seguito le sue parole: "L’ultima volta che ho sentito Maurizio Costanzo è stata in occasione dei miei 50 anni. Mi aveva chiamata per farmi gli auguri e come al solito si era dimostrato ironico e intelligente. Oggi se ne va un personaggio importante del nostro Paese oltre che un vero tifoso giallorosso. Costanzo è stato un uomo di grande carisma, ma anche di naturale simpatia. Nel suo salotto è entrata un pezzo di storia dell’Italia. Compresa la nostra Roma invitata nei giorni successivi al terzo scudetto. Un ricordo indimenticabile"