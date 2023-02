Roma, rinforzi in casa per Mou. Spina, Wijnaldum e Belotti: tris per la Champions

Il mercato di gennaio ha portato poche, anzi pochissime gioie a Mourinho. I rinforzi per la seconda parte di stagione il mister li sta trovando in rosa. La primavera è alle porte e i giallorossi ripartono da giocatori finora rimasti in ombra per diversi motivi. Wijnaldum, Spinazzola e Belotti rappresentano per José un trittico dal quale ripartire per conquistare la qualificazione in Champions e continuare a sognare in Europa. Proprio questa parola fa rivitalizzare il numero 37 che ieri è tornato in formato Europeo e ha messo a referto due assist decisivi nella stessa gara. Non gli succedeva da 3 anni, contro il Bologna nella goleada della Roma di Fonseca (1-5). Inoltre per la prima volta da febbraio 2021 colleziona due passaggi decisivi in due match consecutivi. La freccia che ha fatto innamorare tutta Italia è tornata. Dribbling, sprint e magie: Mourinho può ritenersi soddisfatto e con uno Spina così la fascia sinistra è blindata.