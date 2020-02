Europa League, la Roma si congratula con il Gent – FOTO

Pareggio, passaggio del turno ma anche molta sportività. Il tifoso della Roma in questa stagione è stato abituato al fair play che circola nell’ambiente capitolino, basti pensare ai complimenti di Fonseca e al suo “in bocca al lupo per la Champions” all’Atalanta dopo la sconfitta arrivata nella trasferta di Bergamo. Questa volta però la Roma “vince” con un pareggio e si congratula sul suo profilo Twitter con il Gent per la sua grinta e per una sfida aperta fino al novantesimo: “Congratulazioni al Gent per il pareggio combattuto. Ti auguriamo buona fortuna per il resto della stagione”.