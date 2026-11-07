De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

Sebastiano Esposito ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro la Roma. Di seguito le sue parole:

Non avete mai messo sotto pressione il portiere... "Veniamo da un periodo difficile. Non stiamo dando il nostro meglio. Ci stiamo provando ma non riusciamo. Giocare in questo stadio contro questi campioni era difficile e lo sapevamo. Ci abbiamo provato con un blocco basso per mettere una pezza ai troppi gol presi ma dopo i primi due ci siamo sgretolati. Stasera ho poche parole per commentare la prestazione".

Sui motivi delle difficoltà. "Ci alleniamo al massimo e rispettiamo le richieste del mister ma non stiamo dimostrando di essere la squadra di inizio campionato. Non so perché ma c'è l'unica strada che è quella del lavoro".

ESPOSITO A DAZN

Cuore diviso a metà, da una parte la nazionale dall'altra il periodo nero del Sassuolo. "Sono contento per la Nazionale ma adesso fatico a pensarci. Il perché di questo periodo non si riesce a trovare. Dobbiamo lavorare più forte. Non si può dare la colpa a qualcuno, sarebbe troppo facile e non ci farebbe bene"

Stai cercando di dare un segnale importante alla squadra? "In questo momento ci sono dentro anche io. Il momento è colpa anche mia. Sto provando con quelle rincorse che fanno parte delle mie caratteristiche per dare qualcosa in più ma in questo momento non si sta vedendo. La cosa che può aiutare è che negli ultimi anni ho sempre giocato per la salvezza e so che per salvarti è dura soprattutto che in un momento del genere è difficile alzare la testa. Serve lavorare più degli altri".