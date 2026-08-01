Due rinforzi per il reparto offensivo. Gasperini li ha chiesti. D'Amico prova ad accontentarlo. Dopo aver chiuso per Castro, la Roma continua a lavorare per regalare al tecnico un'ala sinistra e un altro giocatore in grado di alzare il livello della rosa. La priorità resta Nusa. Ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo anche l'ipotesi Endrick. Il brasiliano è il nome che stuzzica maggiormente la fantasia della piazza giallorossa. Il viaggio di D'Amico a Madrid non è stato casuale. Il ds è volato in Spagna anche per capire la fattibilità dell'operazione e sondare la disponibilità del Real. Un interesse concreto, visto che la Roma segue le tracce dell'attaccante da oltre un mese. Un'apertura vera e propria da parte dei blancos, però, ancora non c'è stata. Ma un uomo potrebbe cambiare le carte in tavola: José Mourinho. Come riportano Marca e Globo, Endrick non sarebbe più centrale nei piani dello Special One. Il tecnico portoghese vorrebbe un profilo diverso, un attaccante più fisico e più vicino alle sue idee di calcio. Le caratteristiche dell'ex Palmeiras, quindi, non sembrano sposarsi alla perfezione con il nuovo progetto del Real. Per questo il brasiliano rischia di scivolare nelle gerarchie. Una situazione che potrebbe spingere il club spagnolo a valutare un'uscita. La Roma resta alla finestra. Osserva. Aspetta il momento giusto. E se si aprirà uno spiraglio, è pronta ad affondare il colpo.