Emmers: “Zaniolo impressionante, aveva una forza incredibile”

Xian Emmers, centrocampista dell’Almere City e prodotto delle giovanili dell’Inter, ha ricordato la sua esperienza nel vivaio nerazzurro. Il belga, intervistato in esclusiva da fcinternews.it, è tornato sui passaggi fondamentali della prima parte della sua esperienza calcistica, condivisa in parte anche con il romanista Nicolò Zaniolo: “Abbiamo fatto belle cose, vincendo campionati, Supercoppa e Trofeo di Viareggio. Zaniolo è quello che mi ha impressionato più di tutti: lui aveva una forza incredibile. Ma non dimentichiamoci di Pinamonti e Vanheusden”.

Emmers ha parlato anche di Luciano Spalletti e Radja Nainggolan, volti noti del recente passato giallorosso: “Spalletti mi diceva di lavorare sempre bene, che so giocare a calcio. E che continuando ad impegnarmi duramente sarei arrivato lontano. Io oggi lavoro per questo. Con la testa al 100% all’Almere City e la voglia di migliorarmi giorno dopo giorno. Nainggolan mi prese sotto la sua ala e mi diede svariati consigli. ora è ai margini del progetto, ma resta comunque fortissimo e saprà cosa fare”.