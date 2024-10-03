Una sconfitta pesante e che fa male quella della Roma in casa dell'Elfsborg. La rete di Baidoo nel primo tempo è bastata agli svedesi a sconfiggere i giallorossi, troppo compassati e pericolosi solo nel finale con qualche tiro dalla distanza. La reazione dei tifosi non tarda ad arrivare e sui social parte la protesta contro il tecnico Ivan Juric e soprattutto contro la società con la richiesta di richiamare Daniele De Rossi. "Dai mandate via Juric e richiamate De rossi, fate sto passo indietro e chiedete scusa. Su che facciamo ridere", poi ancora "Friedkin facciamo finta che è stato un malinteso, domattina fate tornare immediatamente Daniele De Rossi a Trigoria e ci scordiamo la m***** che avete fatto!". Un malumore diffuso dopo un inizio che aveva fatto ben sperare con la vittoria per 3-0 sull'Udinese, ma che adesso sembra un lontano ricordo.