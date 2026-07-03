Il futuro di Stephan El Shaarawy non sarà in Italia. Nelle scorse settimane ci avevano provato il Genoa e il Venezia, ma entrambe le trattative sono arenate. Per Il Faraone c'è l'Arabia Saudita nel suo destino, secondo quanto riportato da Sky Sport. L'Al Shabab ha messo sul piatto un ingaggio mostruoso da 10 milioni l'anno, Elsha è pronto a firmare per due stagioni. È la seconda avventura extra europea per l'ex Roma che già nel 2019 si era trasferito in Cina. A maggio ha salutato i giallorossi con l'ultimo gol a Verona che ha aiutato la squadra a raggiungere la Champions League dopo sette anni. Ora è pronto per una nuova avventura nel club dove gioca l'ex Atletico Madrid Carrasco.