El Shaarawy-Nainggolan, i bookmakers puntano sul ritorno alla Roma

Uno sguardo al passato che strizza però l’occhio al futuro. Il portale agipronews infatti riporta come le agenzie di scommesse starebbero puntando forte sul ritorno alla Roma già a gennaio sia di Radja Nainggolan sia di Stephan El Shaarawy. Il Ninja, atteso al ritorno in campo dopo l’infortunio ma in uscita dall’Inter, aspetta gennaio per capire bene quale potrebbe essere il suo destino: il Cagliari – prossimo avversario dei giallorossi – rimane sempre l’ipotesi più probabile, ma i bookies non escludono il suo ritorno nella Capitale, quotato a 5. Più possibilista la quota-ritorno riguardante El Shaarawy, diminuita fino ad arrivare addirittura a 1,85, contro il 2 di qualche giorno fa. Uno scenari complessivo che stuzzicherebbe le fantasie dei tifosi romanisti.