Effetto nostalgia: la moglie di Smalling ripensa a Roma – FOTO

La trattativa tra la Roma e il Manchester United per Chris Smalling ancora non decolla. I Red Devils sono fermi alla richiesta di 20 milioni di euro più bonus, a cui i giallorossi non si sono nemmeno avvicinati, nonostante la volontà del tecnico Paulo Fonseca di riaverlo in rosa. Intanto, la moglie del difensore inglese, Sam Cooke, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con il marito e il figlio Leo risalente a qualche mese fa, quando i tre si trovavano ancora nella capitale: “Ritorno al giorno in cui il lockdown venne allentato“, la didascalia all’immagine. Un possibile indizio di mercato? I tifosi, a giudicare dai commenti, ci sperano.