Dzeko, seduta casalinga prima dell’allenamento a Trigoria – FOTO

La ripresa delle attività a Trigoria è fissata per oggi alle ore 15, ma Edin Dzeko è già a lavoro. Questa mattina, il bosniaco si è allenato a casa assieme alla moglie Amra, che sui social ha pubblicato le immagini dei loro esercizi. In particolare, il bosniaco ha lavorato sugli addominali: “Abs Day”, è infatti il commento alle Stories condivise sul suo profilo Instagram. L’intenzione del centravanti della Roma è quella di farsi trovare subito pronto per l’appuntamento del 3 gennaio, quando la Roma sfiderà la Sampdoria.