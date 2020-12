Dzeko raggiunge quota 83 gol in Serie A: agganciato Montella

Partenza da sogno della Roma nel match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta. I giallorossi hanno infatti trovato il vantaggio al terzo minuto di gioco grazie a Edin Dzeko, che ha raccolto un perfetto assist di Mkhitaryan e ha battuto Gollini con una precisa conclusione di sinistro. Un gol importante non soltanto per le dinamiche della gara, ma anche per il borsino statistico dell’attaccante bosniaco.

Dzeko ha infatti raggiunto i 112 gol con la maglia della Roma, 83 dei quali segnati in Serie A: un bottino identico a quello di Vincenzo Montella, lo storico Aeroplanino che ha scritto in passato pagine importanti della storia del club, vincendo anche lo storico Scudetto nella stagione 2000/01. Un traguardo importante per il Cigno di Sarajevo, che intanto pensa a trascinare la Roma sul campo.