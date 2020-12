Dzeko: “Con Pellegrini sono pesante, ma poi ci intendiamo. Ho sbagliato qualche gol di troppo”

La Roma vince e convince, trascinata anche dal suo capitano Dzeko che ha parlato al termine della partita col Bologna. Le sue parole:

DZEKO A SKY

“Abbiamo fatto una partita di grande qualità, soprattutto nel primo tempo. Giocare qui contro il bologna è sempre difficile. Oggi abbiamo fatto alla grande nel primo tempo”.

Pellegrini dietro Dzeko, vi trovate a occhi chiusi..

Io vengo sempre dietro e gli dico di passarmi il pallone, sono un po’ pesantino però ogni tanto ci conviene no? Ormai ci capiamo molto bene, non solo con Pellegrini ma anche con altri giocatori. Abbiamo fatto grandi giocate, azioni incedibili.

Con 111 gol arrivi al terzo posto dei bomber romanisti…

Potevano essere 113. Sono contento per la prestazione di squadra, mi sento meglio dopo il Covid. Ho sbagliato qualche gol di troppo, speriamo di essermi tenuto qualche gol per giovedì.

Dove volete arrivare?

Speriamo tra le prime quattro, non lo abbiamo fatto negli ultimi anni ed è un peccato per i tifosi e per la squadra. Ora mettiamo da parte subito questa partita e ci concentriamo sul Torino.

DZEKO A ROMA TV

Parto dal tuo stato d’animo: oggi sei nel podio dei marcatori all time della storia della Roma con 111 gol

Oggi dovevano essere almeno 113, da questo punto di vista non sono contento. Speriamo di aver lasciato oggi qualche gol per giovedì. Sono contento di fare sempre di più la storia della Roma, ma oggi contava vincere e lo ab siamo fatto: siamo contenti.

A che punto sei col recupero?

Sto migliorando, mi sento quasi al 100%

La Roma oggi ha fatto tanti gol, bella risposta del gruppo

Sì. Abbiamo dimenticato subito la partita con il Napoli. Con il Sassuolo meritavamo molto di più, qualche occasione c’è stata, siamo stati sfortunati. Oggi, quando era ancora più importante dopo due partite senza vittorie, abbiamo vinto una gara molto difficile: qui a Bologna lo è sempre.

Vincono tutte le big, campionato equilibrato

Sì, ma per noi contava vincere oggi e basta.