Dybala, corsa contro il tempo: nel mirino c’è un record da evitare

Un finale da Joya, per chiudere i conti con i numeri e con se stesso. Paulo Dybala ha davanti a sé le ultime quattro partite di campionato per evitare un dato che stonerebbe con la sua storia: per la prima volta potrebbe chiudere una stagione di Serie A con meno di tre gol. Da quando era poco più che una promessa al Palermo, nella stagione 2012-2013, l’argentino ha sempre trovato almeno tre reti in campionato. Quello resta, fin qui, il suo punto più basso. Oggi, a quasi 33 anni, rischia di scendere sotto quella soglia simbolica. In questa stagione, infatti, ha segnato soltanto due gol, contro Sassuolo e Torino, entrambi lontano dall’Olimpico. Un rendimento condizionato anche da un minutaggio ridotto: Dybala ha giocato appena il 31% dei minuti disponibili in campionato, ben al di sotto della sua media degli ultimi anni, stabilizzata intorno al 50%. Gli infortuni hanno inciso, l'operazione a marzo anche.