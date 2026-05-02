Dybala vuole la Roma: priorità al rinnovo, si defila il Boca Juniors

La storia di Paulo Dybala alla Roma potrebbe non essere ancora arrivata al capolinea. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e da mesi si parla di un possibile addio, con il Boca Juniors come destinazione più suggestiva per un ritorno in patria. Un’ipotesi che, nel tempo, sembrava sempre più concreta, anche alla luce del forte legame della Joya con l’Argentina. Eppure, quello che appariva come un epilogo già scritto potrebbe ora prendere una direzione diversa. Secondo quanto riportato da Piero Torri a Radio Manà Manà Sport Roma, Dybala avrebbe infatti indicato la Roma come priorità assoluta per il proprio futuro, aprendo concretamente all’ipotesi rinnovo. Il giocatore avrebbe già avuto un confronto con Gasperini, che avrebbe espresso piena disponibilità a confermarlo nel progetto tecnico. La permanenza, però, non potrà avvenire alle attuali condizioni economiche: sarà necessario rivedere l’ingaggio e trovare un punto d’equilibrio tra le parti. In questo scenario, il Boca Juniors sembrerebbe defilarsi, anche a causa di un’offerta giudicata distante dalle aspettative del giocatore. Il futuro di Dybala potrebbe quindi essere ancora a Roma, in una storia d’amore che, forse, non ha ancora scritto il suo ultimo capitolo.