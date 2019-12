Dubai, Juan Jesus consegna la maglia della Roma al magnate Saif Belhasa: ecco chi è – FOTO

Incontro speciale quest’oggi per Juan Jesus. Il centrale giallorosso, in visita al Fame Park di Dubai, ha publicato nelle proprie story Instagram una foto in compagnia di Saif Belhasa mentre gli consegna la maglia della Roma. Un incontro tutt’altro che banale per il brasiliano, visto che l’imprenditore arabo è uno degli uomini più importanti degli interi Emirati. Oltre ad essere il fondatore del parco, Belhasa è un magnate delle costruzioni con influenze sia in ambito commerciale che energetico e vanta un patrimonio personale da oltre 2,1 miliardi di dollari. Anedotto curioso: nel 2015 il figlio Rashed (allora 15enne) mise in vendita una Ferrari F12 Berlinetta con la carrozzeria ricoperta da una pellicola “Luis Vuitton”. Valore di mercato? 155 mila dollari.