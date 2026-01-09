Feola-show: l’ex Roma elimina la Lazio in Coppa col cucchiaio ed esulta come Totti

Il difensore cresciuto nella Roma ha battuto il rigore che ha consentito all'Hellas Verona di approdare ai quarti della competizione, senza dimenticare il suo passaggio giallorosso

Ha dell'incredibile quanto fatto da William Feola, difensore dell'Hellas Verona Primavera con una lunga trafila nelle giovanili della Roma e che ha disputato la scorsa stagione in prestito al Como. L'ex giallorosso, in Coppa Italia Primavera, ha eliminato la Lazio agli ottavi di finale della competizione battendo col cucchiaio il rigore decisivo. Ma non solo: Feola ha anche esultato con il "ciuccio" di Francesco Totti, a ribadire ancora una volta il suo legame con i tifosi giallorossi. Ai quarti di finale, dunque, ci sarà anche un po' di Roma tra le fila dei gialloblù.