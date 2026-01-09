Smalling, a Testaccio spunta un murale in suo onore: il piatto di spaghetti è vegano

E' passato poco più di un anno e mezzo da quando Chris Smalling lasciava la Roma per traferirsi in Arabia Saudita, ma molti tifosi giallorossi ricordano ancora con affetto le prestazioni del centrale inglese. L'ex Manchester United, che nel 2022 ha alzato al cielo la Conference League, è diventato protagonista di un murale a Testaccio, più precisamente in via Nicola Zabaglia. L'opera, realizzata da Adam Wynn (artista di Bimingham e tifoso dei Red Devils, ma che in Italia tiene alla Roma), ha incuriosito fin da subito tifosi e semplici curiosi. Smalling viene ritratto ovviamente con la maglia giallorossa addosso e, in mano, un piatto di spaghetti al pomodoro rigorosamente vegani, come precisato da Wynn sui social. Il simpatico murale, però, è durato poco nel suo stato originario: nella serata di venerdì, infatti, l'opera dell'artista inglese è stata già vandalizzata.