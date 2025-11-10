L'emergenza infortuni in attacco non si placa. Artem Dovbyk, infatti, ha rimediato una lesione del tendine del retto femorale sinistro dopo il tiro provato (in fuorigioco) ieri contro l'Udinese. La lesione è decisamente profonda come hanno rivelato stamattina gli esami strumentali. Lo stop è da valutare tra le 4 a le 6 settimane. L’ucraino si è infortunato al 38' del primo tempo dopo il tiro provato (in fuorigioco) ieri contro l’Udinese. Quando è stato sostituito con Baldanzi e quando alla Roma è stato fischiato il rigore poi segnato da Pellegrini. La lesione è decisamente profonda come hanno rivelato stamattina gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Dovbyk.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Dovbyk, il guaio è serio: lo stop sarà superiore a un mese
news as roma
Dovbyk, il guaio è serio: lo stop sarà superiore a un mese
Un problema anche in vista del mercato di gennaio
Lo stop è superiore al mese, ma vista la struttura muscolare dell’attaccante ci vorrà forse qualche giorno in più. L'ucraino salterà quindi sicuramente le partite di campionato con Cremonese, Napoli, Cagliari, Como e Juventus oltre alle sfide di Europa League con Midtjylland e Celtic. L’ennesima tegola di una stagione iniziata male per Dovbyk: prima la tentata cessione al Milan poi i problemi sotto porta (solo 2 gol segnati finora) e infine lo stop muscolare che mette a repentaglio a questo punto anche una possibile cessione a gennaio. Un bel guaio per Gasperini che però recupererà Ferguson e Bailey dopo la sosta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA