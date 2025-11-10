Dovbyk, il guaio è serio: lo stop sarà superiore a un mese

L'emergenza infortuni in attacco non si placa. Artem Dovbyk, infatti, ha rimediato una lesione del tendine del retto femorale sinistro dopo il tiro provato (in fuorigioco) ieri contro l'Udinese. La lesione è decisamente profonda come hanno rivelato stamattina gli esami strumentali. Lo stop è da valutare tra le 4 a le 6 settimane. L’ucraino si è infortunato al 38' del primo tempo dopo il tiro provato (in fuorigioco) ieri contro l’Udinese. Quando è stato sostituito con Baldanzi e quando alla Roma è stato fischiato il rigore poi segnato da Pellegrini. La lesione è decisamente profonda come hanno rivelato stamattina gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Dovbyk.